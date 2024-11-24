Мужчина навеселе устроил стрельбу на вокзале Львова: его задержали

Вечером субботы, 23 ноября, на главном железнодорожном вокзале Львова произошла стрельба. Полиция оперативно задержала 54-летнего мужчину, который находился в состоянии опьянения и стрелял в воздух.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Zaxid.net. Информация о выстрелах поступила в милицию около 20:00.

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Полиция задержала нарушителя, пострадавших нет

На перроне вокзала полицейские задержали мужчину 1970 года рождения. Как сообщили в пресс-службе полиции Львовщины, у него изъяли револьвер Флобер, из которого он совершил 3 – 4 выстрела.

Револьвер Флобер не является огнестрельным оружием и находится в свободной продаже. На нарушителя составили административные материалы за хулиганство.

Благодаря оперативным действиям правоохранителей работу железнодорожного вокзала не прерывали. Пострадавших в результате инцидента нет.

К слову, в Киеве в отеле "Sky Loft" произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина, еще двое находятся в больнице.

Перед инцидентом в отеле произошла драка. Полиция начала уголовное производство и задержала одного из участников драки, а также стрелка.