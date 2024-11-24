Чоловік напідпитку влаштував стрілянину на вокзалі Львова: його затримали

Увечері суботи, 23 листопада, на головному залізничному вокзалі Львова сталася стрілянина. Поліція оперативно затримала 54-річного чоловіка, який перебував у стані сп’яніння та стріляв у повітря.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Zaxid.net. Інформація про постріли надійшла до правоохоронців близько 20:00.

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Поліція затримала порушника, постраждалих немає

На пероні вокзалу поліцейські затримали чоловіка 1970 року народження. Як повідомили у пресслужбі поліції Львівщини, у нього вилучили револьвер Флобер, з якого він здійснив 3 – 4 постріли.

Револьвер Флобер не є вогнепальною зброєю і перебуває у вільному продажу. На порушника склали адміністративні матеріали за хуліганство.

Завдяки оперативним діям правоохоронців роботу залізничного вокзалу не переривали. Постраждалих унаслідок інциденту немає.

До слова, у Києві в готелі Sky Loft сталася стрілянина, внаслідок якої загинув чоловік, ще двоє перебувають у лікарні.

Перед інцидентом у готелі відбулася бійка. Поліція розпочала кримінальне провадження та затримала одного з учасників бійки, а також стрільця.