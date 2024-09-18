На АЗС в Киеве застрелили мужчину: в полиции показали видео задержания подозреваемого в убийстве

На одной из АЗС в Киеве неизвестный застрелил мужчину и скрылся. Правоохранители уже задержали подозреваемого в содеянном.

Полиция показала видео задержания подозреваемого в убийстве на автозаправке в Святошинском районе Киева.

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Полиция показала видео задержания подозреваемого

Полиция задержала подозреваемого в убийстве на заправке. Испектор отдела коммуникации ГУНП в Киеве Ангелина Черномаз рассказала, что событие произошло сегодня утром на автозаправочной станции в Святошинском районе. Известно, что к автомобилю мужчины подошел неизвестный и произвел выстрел. От огнестрельного ранения водитель погиб на месте происшествия, а злоумышленник скрылся.

На территории города была введена специальная полицейская операция и ориентированы все наряды полиции на поиск злоумышленника. В результате проведенных первоочередных мероприятий спецназовцы полиции Киева разыскали и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, 1983 года рождения.

По данному факту начато уголовное производство по статье – умышленное убийство.

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве на заправке в Киеве: смотрите видео