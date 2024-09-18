На АЗС в Києві застрелили чоловіка: в поліції показали відео затримання підозрюваного у вбивстві

На одній із АЗС у Києві невідомий застрелив чоловіка та втік. Правоохоронці вже затримала підозрюваного у скоєному.

Поліція показала відео затримання підозрюваного у вбивстві на автозаправці у Святошинському районі Києва.

Дивіться також Жорстоке вбивство на заправці в Києві потрапило на камери: була введена спецоперація

Поліція показала відео затримання підозрюваного

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві на заправці. Інспектор відділу комунікації ГУНП у Києві Ангеліна Чорномаз розповіла, що подія сталась сьогодні вранці на автозаправній станції у Святошинському районі. Відомо, що до автомобіля чоловіка підійшов невідомий та здійснив постріл. Від вогнепального поранення водій загинув на місці події, а зловмисник втік.

На території міста було введено спеціальну поліцейську операцію та орієнтовано усі наряди поліції на пошук зловмисника. У результаті проведених першочергових заходів спецпризначенні поліції Києва розшукали та затримали підозрюваного. Ним виявився місцевий мешканець, 1983 року народження.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею – умисне вбивство.

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві на заправці в Києві: дивіться відео