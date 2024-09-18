Зловмисник після скоєного втік. На території міста було введено спеціальну поліцейську операцію та орієнтовано усі наряди поліції на пошук зловмисника, зазначили в Національній поліції України.
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Жорстоке вбивство на заправці
Інцидент стався зранку 18 вересня на автозаправній станції у Святошинському районі Києва.
Відомо, що до автомобіля чоловіка підійшов невідомий та здійснив постріл. Від вогнепального поранення водій загинув на місці події, а зловмисник втік,
– ідеться в повідомленні.
Правоохоронці зазначили, що на території міста було введено спеціальну поліцейську операцію та орієнтовано усі наряди поліції на пошук зловмисника.
У результаті проведених заходів спецпризначенні поліції Києва розшукали та затримали підозрюваного. В Нацполіції вказали, що ним виявився місцевий мешканець, 1983 року народження.
В правоохоронних органах додали, що на місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група районного управління поліції. Підозрюваного у скоєному затримали. Наразі з ним спілкуються правоохоронці.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею – умисне вбивство.
Зауважимо, що жорстоке вбивство потрапило на камери відеонагляду.
Жорстоке вбивство на заправці в Києві: відео з місця подій 18+
Поліція затримала підозрюваного у вбивстві на заправці / Фото Поліції Києва, Київської міської прокуратури
В прокуратурі розповіли деталі інциденту
В Київській міській прокуратурі повідомили, що розпочато досудове розслідування за фактом навмисного вбивства 65-річного чоловіка поблизу заправної станції на Кільцевій дорозі.
За попередньою інформацією, близько 7 години ранку чоловік підходив до свого автомобіля марки "Хонда Акорд". В цей час до його машини підійшов незнайомець, у якого в руках була зброя.
Після короткого діалогу чоловік здійснив смертельний постріл впритул. Після скоєного він забрав ключі від машини та сів за кермо автомобіля вбитого і поїхав.
Працівникам правоохоронних органів вдалося затримати 41-річного чоловіка неподалік місця злочину. Наразі мотиви його дій встановлюються.