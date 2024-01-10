В Приднестровье говорят о стрельбе и "похищении" на границе с Украиной: реакция ГПСУ
"Министерство обороны" так называемого Приднестровья опубликовало заявление, в котором отметило, что 7 января на границе с Украиной произошел "инцидент с применением огнестрельного оружия". Там добавили, что якобы были похищены два человека и вывезены из Приднестровья.
Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии 24 Каналу отметил, что ситуация на том участке границы была стабильной. Нестандартные ситуации не фиксировалось.
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Ситуация на границе с "ПМР" не было
Так называемое "министерство обороны" Приднестровья сообщило, что на границе с Украиной 7 января было применено огнестрельное оружие. Кроме этого, по их словам, два человека из "ПМР" в ходе инцидента были перемещены в Украину.
Андрей Демченко отметил, что ему неизвестно о каких-то инцидентах на границе с Молдовой на приднестровском сегменте. Вероятно, соответствующее заявление было обычной провокацией.
Нестандартные ситуации пограничными нарядами не фиксировалось. Заявление так называемой "ПМР" скорее несет провокационный характер,
– отметил спикер.
Демченко добавил, что целью такого сообщения было обвинить в чем-то Украину. Кроме этого представитель ГПСУ акцентировал на том, что этот анклав имеет пророссийскую направленность.
Приднестровье и украинские уклонисты
- В начале января Служба безопасности Украины и спецслужба Молдовы разоблачили группировку, которая вывозила уклонистов из Украины в непризнанное Приднестровье. Двух участников разоблачили именно тогда, когда они пытались "перекинуть" очередную группу. Еще двоих задержали в Одессе – во время подготовки.
- Сообщается, что маршрут "трафика" был проложен из Одесской области в непризнанное Приднестровье, а дальше – в Молдову. Человек, решивших воспользоваться соответствующими "услугами" вывозили к границе с непризнанным Приднестровьем, а дальше проводили лесными тропами вне контрольно-пропускных пунктов.
- Схему создали два жителя Приднестровья, которые, кроме этого, находились под наблюдением российских спецслужб. Средства за переправку за границу преступники получали на криптокошельки.