В Приднестровье говорят о стрельбе и "похищении" на границе с Украиной: реакция ГПСУ

"Министерство обороны" так называемого Приднестровья опубликовало заявление, в котором отметило, что 7 января на границе с Украиной произошел "инцидент с применением огнестрельного оружия". Там добавили, что якобы были похищены два человека и вывезены из Приднестровья.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии 24 Каналу отметил, что ситуация на том участке границы была стабильной. Нестандартные ситуации не фиксировалось.

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Ситуация на границе с "ПМР" не было

Так называемое "министерство обороны" Приднестровья сообщило, что на границе с Украиной 7 января было применено огнестрельное оружие. Кроме этого, по их словам, два человека из "ПМР" в ходе инцидента были перемещены в Украину.

Андрей Демченко отметил, что ему неизвестно о каких-то инцидентах на границе с Молдовой на приднестровском сегменте. Вероятно, соответствующее заявление было обычной провокацией.

Нестандартные ситуации пограничными нарядами не фиксировалось. Заявление так называемой "ПМР" скорее несет провокационный характер,

– отметил спикер.

Демченко добавил, что целью такого сообщения было обвинить в чем-то Украину. Кроме этого представитель ГПСУ акцентировал на том, что этот анклав имеет пророссийскую направленность.

Приднестровье и украинские уклонисты