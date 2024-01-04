Данные о себе распространялись в "специализированных" телеграм-каналах. За перевозками стояли находящиеся в поле зрения российских спецслужб жители Приднестровья.
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Что известно о вражеской группировке, которая переправляла уклонистов за границу
Контрразведка СБУ совместно с Национальной полицией Украины и Службой информации и безопасности Молдовы нейтрализовала международную преступную группировку, действовавшую в пользу России,
– заявили в СБУ.
Следователи Службы безопасности Украины выяснили, что:
- фигуранты незаконно переправляли украинских граждан призывного возраста за пределы Украины;
- маршрут "трафика" проложили из Одесской области в непризнанное Приднестровье, а дальше – в Молдову;
- "клиентов" вывозили к границе с непризнанным Приднестровьем, а дальше проводили лесными тропами вне контрольно-пропускных пунктов.
В ходе совместной спецоперации Молдовы и Украины удалось задержать двух участников банды, когда они сопровождали группу уклонистов. Еще двух фигурантов разоблачили в Одессе, когда они готовились отправить за границу новую партию потенциальных призывников.
По данным следствия, преступную группировку организовали два жителя непризнанного Приднестровья, имеющие украинские и молдавские паспорта, а также находящиеся в поле зрения российских спецслужб. К созданию канала нелегальной миграции они привлекли сообщников из Молдовы и Украины,
– объяснили в СБУ.
Деньги потребовали присылать на их криптокошельки. Всем фигурантам дела планируют сообщить о подозрении по статье Уголовного кодекса о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.
Кроме того, заочное подозрение готовят двум организаторам "схемы", которые скрываются на территории Приднестровья.
СБУ разоблачила группировку, перевозившую уклонистов за границу: смотрите видео
Верховная Рада планирует усилить наказание для уклонистов
- Кабмин вечером 25 декабря зарегистрировал в Верховной Раде два проекта законов. Первый под №10378 о мобилизации и военной службе, второй №10379 – об усилении ответственности за военные правонарушения.
- Последний предусматривает, что за нарушение призывниками, военнообязанными и резервистами правил военного учета будут наказываться штрафом от 8500 до 17000 гривен.
- За нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации в особый период (например, военное положение) предусмотренный штраф будет составлять 34 000 – 51 000 гривен для граждан и от 153 000 до 204 000 гривен для должностных лиц. Подробнее читайте по ссылке.