Данные о себе распространялись в "специализированных" телеграм-каналах. За перевозками стояли находящиеся в поле зрения российских спецслужб жители Приднестровья.

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Что известно о вражеской группировке, которая переправляла уклонистов за границу

Контрразведка СБУ совместно с Национальной полицией Украины и Службой информации и безопасности Молдовы нейтрализовала международную преступную группировку, действовавшую в пользу России,

– заявили в СБУ.

Следователи Службы безопасности Украины выяснили, что:

фигуранты незаконно переправляли украинских граждан призывного возраста за пределы Украины;

маршрут "трафика" проложили из Одесской области в непризнанное Приднестровье, а дальше – в Молдову;

"клиентов" вывозили к границе с непризнанным Приднестровьем, а дальше проводили лесными тропами вне контрольно-пропускных пунктов.

В ходе совместной спецоперации Молдовы и Украины удалось задержать двух участников банды, когда они сопровождали группу уклонистов. Еще двух фигурантов разоблачили в Одессе, когда они готовились отправить за границу новую партию потенциальных призывников.

По данным следствия, преступную группировку организовали два жителя непризнанного Приднестровья, имеющие украинские и молдавские паспорта, а также находящиеся в поле зрения российских спецслужб. К созданию канала нелегальной миграции они привлекли сообщников из Молдовы и Украины,

– объяснили в СБУ.

Деньги потребовали присылать на их криптокошельки. Всем фигурантам дела планируют сообщить о подозрении по статье Уголовного кодекса о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Кроме того, заочное подозрение готовят двум организаторам "схемы", которые скрываются на территории Приднестровья.

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