Дані про себе поширювали в "спеціалізованих" телеграм-каналах. За перевезеннями стояли мешканці Придністров'я, які перебувають у полі зору російських спецслужб.

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Що відомо про вороже угруповання, яке переправляло ухилянтів за кордон

Контррозвідка СБУ спільно із Національною поліцією України та Службою інформації та безпеки Молдови нейтралізувала міжнародне злочинне угруповання, яке діяло на користь Росії,

– заявили в СБУ.

Слідчі Служби безпеки України з'ясували, що:

фігуранти незаконно переправляли українських громадян призовного віку за межі України;

маршрут "трафіку" проклали з Одеської області до невизнаного Придністров'я, а далі – у Молдову;

"клієнтів" вивозили до кордону із невизнаним Придністров'ям, а далі – проводили лісовими стежками поза контрольно-пропускними пунктами.

Під час спільної спецоперації Молдови та України вдалось затримати двох учасників банди, коли вони супроводжували групу ухилянтів. Ще двох фігурантів викрили в Одесі, коли вони готувались відправити за кордон нову партію потенційних призовників.

За даними слідства, злочинне угруповання організували двоє мешканців невизнаного Придністров'я, які мають українські та молдовські паспорти, а також перебувають у полі зору російських спецслужб. До створення каналу нелегальної міграції вони залучили спільників з Молдови та України,

– пояснили в СБУ.

Гроші вимагали надсилати на їхні криптогаманці. Всім фігурантам справи планують повідомити про підозру за статтею кримінального кодексу про незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Окрім того, заочну підозру готують двом організаторам "схеми", які переховуються на території Придністров'я.

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