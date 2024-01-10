У Придністров'ї кажуть про стрілянину й "викрадення" на кордоні з Україною: реакція ДПСУ
"Міністерство оборони" так званого Придністров'я опублікувало заяву, у якій зазначило, що 7 січня на кордоні з Україною відбувся "інцидент з застосуванням вогнепальної зброї". Там додали, нібито було викрадено двох осіб і вивезено з Придністров'я.
Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі 24 Каналу зазначив, що ситуація на тій ділянці кордону була стабільною. Нестандартних ситуацій не фіксувалося.
Дивіться також "Все (не) закінчиться до Різдва"․ Чому світ палає, а війни стають довшими і жорстокішими
Ситуація на кордоні з "ПМР" не було
Так зване "міністерство оборони" Придністров'я повідомило, що на кордоні з Україною 7 січня було застосовано вогнепальну зброю. Окрім цього, за їх словами, двоє людей із "ПМР" у ході інциденту були переміщені в Україну
Андрій Демченко зазначив, що його не відомо про якісь інциденти на кордоні з Молдовою на придністровському сегменті. Ймовірно, відповідна заява була звичайною провокацією.
Нестандартних ситуацій прикордонними нарядами не фіксувалося. Заява, так званої "ПМР" скоріше несе провокативний характер,
– зазначив речник.
Демченко додав, що метою такого повідомлення було звинуватити в чомусь Україну. Окрім цього речник ДПСУ акцентував на тому, що цей анклав має проросійську направленість.
Придністров'я та українські ухилянти
- На початку січня Служба безпеки України та спецслужба Молдови викрили угруповання, яке вивозило ухилянтів з України до невизнаного Придністров'я. Двох учасників викрили саме тоді, коли вони намагалися "перекинути" чергову групу. Ще двох затримали в Одесі – під час підготовки.
- Повідомляється, що маршрут "трафіку" проклали з Одеської області до невизнаного Придністров'я, а далі – у Молдову. Осіб, що вирішили скористатися відповідними "послугами" вивозили до кордону із невизнаним Придністров'ям, а далі – проводили лісовими стежками поза контрольно-пропускними пунктами.
- Схему створили двоє мешканців Придністров'я, які, окрім цього, перебували під наглядом російських спецслужб. Кошти за переправлення за кордон злочинці отримували на криптогаманці.