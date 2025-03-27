В Киеве на Оболони произошла стрельба: за дело взялась полиция
- В Киеве на Оболони 26 марта произошла стрельба, там неизвестный стрелял в местного жителя на улице Иорданской, после чего скрылся.
- Правоохранители задержали 52-летнего подозреваемого, найдя его автомобиль, а пострадавший 48-летний мужчина находится в тяжелом состоянии в больнице.
В Киеве на Оболони 26 марта произошла стрельба. Там на улице Иорданской неизвестный произвел несколько выстрелов в местного жителя.
После этого злоумышленник скрылся с места происшествия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.
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Что известно о стрельбе в Киеве
Сообщение о стрельбе поступило в полицию в 14:35. По данным правоохранителей, на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, оперативные работники и кинолог со служебной собакой.
Там говорят, что 48-летний мужчина, в которого стреляли, сейчас находится в тяжелом состоянии. Его пришлось госпитализировать.
По указанному адресу правоохранители обнаружили 48-летнего пострадавшего с ранениями головы, которого медики в тяжелом состоянии забрали в больничное учреждение. Во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили стреляные гильзы,
– говорится в сообщении.
Отметим, что после инцидента в столице ввели специальную полицейскую операцию. Правоохранители нашли автомобиль нападавшего и задержали злоумышленника. Им оказался 52-летний житель Киева. Сейчас продолжаются следственные действия.
Добавим, что ранее стрельба произошла в офисе в Подольском районе Киева. Там 39-летний мужчина ранил сотрудницу компании и скрылся с места преступления. После этого злоумышленник совершил самоубийство.