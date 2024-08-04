В сети пишут о стрельбе на Русановке в Киеве: что говорит полиция

Днем 4 августа киевские телеграм-каналы сообщили о стрельбе на Русановке. Заявлялось якобы о "плане перехвата".

У комментарии 24 Каналу в полиции Киева опровергли эту информацию. Там заверили, что данные о стрельбе являются ложными.

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"Стрельба" в Киеве

Днем в местных телеграмм-каналах Киева появилось сообщение о стрельбе на Русановке, в результате которой якобы был ранен человек. В то же время паблики утверждали, что по городу введен план перехвата и даже добавляли фото.

Однако представитель полиции Киева Дмитрий Грищенко опроверг информацию. Никто не стрелял и никакого плана перехвата нет.

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К слову, несколько дней назад сообщение о стрельбе поступило из Житомира. Там, на проезде Академика Тутковского, 26 июля мужчина посреди улицы открыл огонь из карабина. Все экипажи города отправились на поиски злоумышленника. Его задержали, люди, к счастью, не пострадали.