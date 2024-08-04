У мережі пишуть про стрілянину на Русанівці в Києві: що каже поліція

Вдень 4 серпня київські телеграм-канали повідомили про стрілянину на Русанівці. Заявлялося нібито про "план перехоплення".

У коментарі 24 Каналу у поліції Києва спростували цю інформацію. Там запевнили, що дані про стрілянину є неправдивими.

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"Стрілянина" у Києві

Вдень у місцевих телеграм-каналах Києва з'явилося повідомлення про стрілянину на Русанівці, внаслідок якої нібито було поранено людину. Водночас пабліки стверджували, що по місту введено план перехоплення та навіть додавали фото.

Проте речник поліції Києва Дмитро Грищенко спростував інформацію. Ніхто не стріляв і ніякого плану перехоплення немає.

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До слова, кілька днів тому повідомлення про стрілянину надійшло з Житомира. Там, на проїзді Академіка Тутковського, 26 липня чоловік посеред вулиці відкрив вогонь з карабіна. Всі екіпажі міста вирушили на пошуки зловмисника. Його затримали, люди, на щастя, не постраждали.