В Одесской области мужчина устроил стрельбу на собственной свадьбе

В Белгороде-Днестровском счастливый жених, очевидно, решил сообщить большему количеству горожан о своем важном дне. Однако для этого выбрал довольно плохой способ, особенно в военное время.

Настолько плохой, что правоохранителям поступило сообщение о стрельбе из автомобиля. Поэтому сотрудники следственно-оперативной группы районного отдела полиции немедленно ввели в действие специальную операцию "Перехват".

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Свадьба с вызовом полиции

Разыскать правонарушителя удалось оперативно. Он находился в одном из местных заведений для отдыха. Именно там выяснилось, что стрельба произошла во время празднования свадьбы.

20-летний жених шесть раз выстрелил в воздух, выдвинув руку из люка автомобиля, которым управлял его друг. В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал,

– сообщили правоохранители.

Пистолет, вероятно, стартовый, правоохранители изъяли и направили на экспертизу. Водитель автомобиля также ощутил на себе последствия выходки – его транспорт поместили на арестплощадку.

Что угрожает правонарушителю

Следователи под процессуальным руководством районной окружной прокуратуры внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту хулиганства с применением огнестрельного оружия. Это предусмотрено частью 4 статьи 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что совершенное для молодого человека может обернуться лишением свободы на срок от трех до семи лет,

– подчеркнули правоохранители.

По результатам экспертиз будет решен вопрос по сообщению мужчине о подозрении. В настоящее время продолжается следствие.

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