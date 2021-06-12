В США неизвестный открыл стрельбу на улице: много раненых, нападающий убежал

Неизвестный открыл огонь в развлекательном районе в центре Остина, штат Техас. Нападающий ранил 13 человек, 2 из них находятся в критическом состоянии.

Инцидент произошел в ночь на 12 июня, примерно в 1:20. Стрельба произошла в районе со многими барами и ресторанами.

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Сейчас следователи выясняют, почему нападающий открыл огонь. Они не смогли получить детальное описание стрелка, но считают, что это был мужчина.

Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения и другие доказательства. Всех, кто владеет информацией о стрельбе, призвали связаться с полицией.

Подробности от полиции

11 раненых доставили в одну из местных больниц, еще 2 – в другие медицинские учреждения. Начальник полиции Джозеф Чейкон подчеркнул, что его подопечные отреагировали очень быстро.

Они смогли немедленно принять меры, чтобы спасти жизнь многим из этих пациентов. В частности, наложили жгуты, применили нагрудные пломбы,

– подчеркнул он.

Он добавил, что офицерам пришлось везти пострадавших в больницу. Ведь из-за хаоса на месте стрельбы, кареты скорой помощи не могли до них добраться.

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