У США невідомий відкрив стрілянину на вулиці: багато поранених, нападник втік

Невідомий відкрив вогонь у розважальному районі у центрі Остіна, що у штаті Техас. Нападник поранив 13 людей, 2 з них перебувають у критичному стані.

Інцидент трапився у ніч проти 12 червня, приблизно о 1:20. Стрілянина сталася у районі з багатьма барами та ресторанами.

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Наразі слідчі з'ясовують, чому нападник відкрив вогонь. Вони не змогли отримати детальний опис стрільця, але вважають, що це був чоловік.

Правоохоронці вивчають записи з камер відеоспостереження та інші докази. Усіх, хто володіє інформацією про стрілянину, закликали зв'язатися з поліцією.

Подробиці від поліції

11 поранених доставили в одну із місцевих лікарень, ще 2 – в інші медичні заклади. Начальник поліції Джозеф Чейкон підкреслив, що його підопічні відреагували дуже швидко.

Вони змогли негайно вжити заходів, аби врятувати життя багатьом з цих пацієнтів. Зокрема, наклали джгути, застосували нагрудні пломби,

– наголосив він.

Він додав, що офіцерам довелося везти потерпілих до лікарні. Адже через хаос на місці стрілянини, карети швидкої допомоги не могли до них дістатися.

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