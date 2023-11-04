Достал оружие, выстрелил и сел в авто: в гостинице в центре Киева мужчина получил ранение

В одной из гостиниц Киева произошла стрельба. На место выехала следственно-оперативная группа, оперативники и руководство Печерского управления полиции.

Инцидент произошел в субботу, 4 ноября, на улице Эспланадной. В отеле на первом этаже между компанией и неизвестным мужчиной произошел конфликт.

Читайте также В Киеве расстреляли Land Rover адвоката: правоохранители ищут нападающих

Что известно о стрельбе в отеле

Во время словесной перепалки мужчина достал травматическое оружие и выстрелил в одного из мужчин из этой компании, из-за чего тот получил ранение в ногу. После этого стрелок сел в авто и попытался скрыться с места преступления.

Правоохранители получили сообщение о стрельбе в гостинице и ввели специальную полицейскую операцию. В течение часа они задержали этого мужчину на улице Михаила Бойчука и изъяли травматический пистолет. Злоумышленником оказался уроженец Одесской области 1990 года рождения.

Начато досудебное расследование. Действия этого мужчины квалифицировали как хулиганство. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Кадры с места событий / Фото Полиции Киева

Похожие случаи в Украине