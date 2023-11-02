К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Событие произошло в Шевченковском районе города.

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В полицию с уведомлением о повреждении внедорожника Land Rover обратился адвокат. Оперативный дежурный направил на место происшествия:

следственно-оперативную группу территориального подразделения,

оперативников управления уголовного розыска столичного главка

Осмотрев авто, правоохранители обнаружили на лобовом стекле отверстия от пуль и вмятину на капоте. Следователи изъяли с места происшествия вещественные доказательства, направленные на экспертизу.

Ведомости по данному факту уже внесли в Единый реестр досудебных расследований за "хулиганство, совершенное с применением оружия". Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные меры, чтобы задержать причастных к этому преступлению.

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