К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Событие произошло в Шевченковском районе города.

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В Киеве открыли огонь по авто адвокату

В полицию с уведомлением о повреждении внедорожника Land Rover обратился адвокат. Оперативный дежурный направил на место происшествия:

  • следственно-оперативную группу территориального подразделения,
  • оперативников управления уголовного розыска столичного главка

Осмотрев авто, правоохранители обнаружили на лобовом стекле отверстия от пуль и вмятину на капоте. Следователи изъяли с места происшествия вещественные доказательства, направленные на экспертизу.

Ведомости по данному факту уже внесли в Единый реестр досудебных расследований за "хулиганство, совершенное с применением оружия". Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные меры, чтобы задержать причастных к этому преступлению.

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Россияне расстреляли семью в Волновахе

  • В сети 29 октября начала распространяться информация о том, что в оккупированной Волновахе кадыровцы расстреляли семью из 9 человек. По словам свидетелей, за несколько дней до трагедии мужчина поссорился с военными, потому что не хотел отдавать свой дом.
  • Соседи семьи Капканец рассказали, что местная милиция приказала им молчать. Также они утверждают, что дом залили водой – таким образом, оккупанты хотели уничтожить доказательства преступления.
  • На расстрел семьи в Волновахе уже отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он заявил, что нет никаких сомнений, что за убийством стоят российские военные.
  • Волновахское "МВД ДНР" уже якобы разыскивает двоих подозреваемых в убийстве семьи. По предварительным данным, это "вероятно, военные", высокие, худощавого телосложения, около 30 лет. Злоумышленники могут передвигаться на мотоцикле красно-белого цвета неустановленной модели.