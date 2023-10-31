По имеющейся информации, произошло это в японской префектуре Сайтама. Там мужчина взял в заложники неизвестное количество людей в почтовом отделении.

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Что известно об инциденте

СМИ пишут, что мужчина скрылся в почтовое отделение в городе Вараби и забаррикадировался там. Случилось это после того, как он из пистолета устроил стрельбу в больнице соседнего города Тода. Эти два города расположены в префектуре Сайтама близ Токио.

Местные власти обратились к жителям. Их призывали соблюдать осторожность и сотрудничать с правоохранителями.

На странице города Тода в сети X появилось сообщение. В нем говорится, что "некоторые люди получили ранения". Говорят, что инцидент произошел около 13:10 по местному времени.

Стрелка описали и отметили, что говорится о мужчине в возрасте 40 – 50 лет. Он ростом около 1,6 метра. Злоумышленник скрылся с места происшествия на мотоцикле. Он был одет в черную куртку и штаны, а также мотоциклетный шлем.

Тем временем телерадиокомпания NHK отметила, что стражи порядка слышали звуки, похожие на выстрелы в Центральной больнице Тода. Полицейские отмечают, что двое мужчин 40 и 60 лет получили ранения. Они находятся в стабильном состоянии.

Говорят, что по состоянию на 14:15 мужчина дальше "отсиживался" в почтовом отделении. Об этом рассказали на своей странице в сети X городские власти Вараби.

Подозреваемый имеет при себе оружие, похожее на пистолет. Для вашей безопасности мы просим вас эвакуироваться из района, где произошел инцидент, и следовать инструкциям, которые дают сотрудники полиции на месте происшествия,

– говорится в отдельном заявлении города Вараби.

А уже в следующем сообщении власти города Вараби описали ситуацию как "инцидент, связанный с бегством мужчины со смертоносным оружием".