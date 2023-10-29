Стрельба во Флориде произошла около 3 ночи, когда на улице находились сотни человек. По предварительным данным, жертвами стрельбы стали по меньшей мере два человека и 18 получили ранения. Какие травмы получили пострадавшие – не сообщается.

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Стрельба возникла в результате драки

По данным полиции, стрельба ночью 29 октября возникла в результате драки между двумя группами людей на одной из улиц. Один подозреваемый задержан, поскольку он сам сдался полиции.

Правоохранители считают, что стрелков было по меньшей мере двое, поэтому еще одного разыскивают.

Конфликт произошел в районе, где расположено несколько баров и клубов. Полиции пока не удалось выяснить, находились ли участники драки в каком-нибудь из баров до начала стрельбы.

На видеозаписи, размещенной в сети, видно, как люди, многие из которых были одеты в костюмы для празднования Хэллоуина, выпивают и разговаривают на улице, когда раздается около десятка выстрелов, а через несколько секунд еще около восьми, создавая давку.

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Некоторые люди переворачивали металлические столы и прятались за ними. На видеозаписи видно, как сотрудники полиции оказывают помощь нескольким людям, которые лежат на земле с ранениями.

Момент начала стрельбы попал в прямой эфир одного из пользователей сети. На видео четко слышно несколько выстрелов, после чего люди начинают убегать.

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