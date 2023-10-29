Стрілянина у Флориди сталася близько 3 ночі, коли на вулиці перебували сотні людей. За попередніми даними, жертвами стрілянини стали щонайменше дві людини та 18 отримали поранення. Яких травм зазнали постраждалі – не повідомляється.

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Стрілянина виникла внаслідок бійки

За даними поліції, стрілянина вночі 29 жовтня виникла внаслідок бійки між двома групами людей на одній із вулиць. Одного підозрюваного затримано, оскільки він сам здався поліції.

Правоохоронці вважають, що стрільців було щонайменше двоє, тому ще одного розшукують.

Конфлікт стався у районі, де розташовано кілька барів і клубів. Поліції поки не вдалося з'ясувати, чи перебували учасники бійки в якомусь із барів до початку стрілянини.

На відеозаписі, розміщеному в мережі, видно, як люди, багато з яких були вдягнені в костюми для святкування Геловіну, випивають і розмовляють на вулиці, коли лунає приблизно десяток пострілів, а за кілька секунд ще близько восьми, створюючи тисняву.

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Деякі люди перекидали металеві столи й ховалися за ними. На відеозаписі видно, як співробітники поліції надають допомогу кільком людям, які лежать на землі з пораненнями.

Момент початку стрілянини потрапив у прямий ефір одного з користувачів мережі. На відео чітко чути кілька пострілів, після чого люди починають тікати.

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