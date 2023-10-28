Стрілка знайшли мертвим 27 жовтня в сусідньому населеному пункті Лісабон. У поліції повідомили, що знайшли його тіло ввечері біля річки Андроскоггін.

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Що відомо про знайденого стрільця

Поліція штату виявила тіло Роберта Карда в сусідньому населеному пункті Лісабон. Він мертвий,

– заявила на пресконференції губернаторка штату Мен Джанет Міллс.

Своєю чергою комісар Департаменту громадської безпеки штату Мен Майк Сошук уточнив, що тіло Роберта Карда знайшли о 19:45 27 жовтня біля річки Андроскоггін. Він, очевидно, мав самонанесені вогнепальні поранення.

Майк Сошук не назвав конкретну адресу, де знайшли тіло. Проте видання з посиланням на правоохоронця, що не був уповноважений обговорювати деталі розслідування публічно та говорив анонімно, зазначило, що правоохоронці виявили його на переробному підприємстві, де підозрюваний нещодавно працював.

До речі, про стрілка раніше писали, що він є 40-річним член резерву армії США з Боудойна. За даними американської преси, нещодавно він вже погрожував влаштувати стрілянину на об'єкті Національної гвардії в Сако, що також в штаті Мен, та писав про проблеми із психічним здоров'ям. Тому останні два тижні перебував у психіатричній лікарні.

Американський чиновник повідомляв журналістам, що чоловік пройшов обстеження психічного здоров'я в середині липня 2023 року. Це трапилось після того, як він почав поводитися хаотично під час навчання.

Коротко про стрілянину в американському штаті Мен