Поэтому людей эвакуировали со станции метро и пригородной железнодорожной станции на востоке Парижа. На место оперативно прибыли соответствующие службы.

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В Париже полиция стреляла по женщине

Как сообщили правоохранители, женщина в одежде, полностью закрывавшей ее лицо, кричала угрозы. По данным СМИ, она пропагандировала терроризм или, вероятно, угрожала взорвать себя.

Издание Le Figaro отметило, что женщина угрожала взорвать себя и прятала руки в одежде. Также она кричала "Аллах Акбар".

Из-за того, что женщина не реагировала на предупреждение полиции, правоохранители открыли огонь по ней. В каком состоянии она сейчас пока неизвестно. Известно, что женщина получила ранение в живот. Впрочем, ее жизнь вне опасности.

В Бельгии палестинец угрожал совершить теракт

Напомним, что недавно 23-летний палестинец Мохаммед А. заявил бельгийскому учреждению о намерении "умереть как мученик, взорвав себя".

Он подал прошение об убежище в Бельгии 26 сентября. Впоследствии он пришел в офис бельгийского учреждения и выразил желание "умереть мученической смертью", поскольку узнал, что "вся его семья погибла в Газе". В итоге мужчину задержали.