Через це людей евакуювали зі станції метро та приміської залізничної станції на сході Парижа. На місце оперативно прибули відповідні служби.

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У Парижі поліція стріляла по жінці

Як повідомили правоохоронці, жінка в одязі, який повністю закривав її обличчя, кричала погрози. За даними ЗМІ, вона пропагувала тероризм чи, ймовірно, погрожувала підірвати себе.

Видання Le Figaro зазначило, що жінка погрожувала підірвати себе та ховала руки в одязі. Також вона буцімто кричала "Аллах Акбар".

Через те, що жінка не реагувала на попередження поліції, правоохоронці відкрили вогонь по ній. В якому стані вона зараз – поки невідомо. Відомо, що жінка отримала поранення у живіт. Втім її життя поза небезпекою.

У Бельгії палестинець погрожував скоїти теракт

Нагадаємо, що нещодавно 23-річний палестинець Мохаммед А. заявив бельгійській установі про намір "померти як мученик, підірвавши себе".

Він подав прохання про притулок у Бельгії 26 вересня. Згодом він прийшов до офісу бельгійської установи і висловив бажання "померти мученицькою смертю", бо дізнався, що "вся його сім'я загинула в Газі". У підсумку чоловіка затримали.