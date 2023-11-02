На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Подія трапилася у Шевченківському районі міста.

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У Києві відкрили вогонь по авто адвоката

До поліції із повідомленням про пошкодження позашляховика Land Rover звернувся адвокат. Оперативний черговий скерував на місце події:

слідчо-оперативну групу територіального підрозділу,

оперативників управління карного розшуку столичного главку.

Оглянувши авто, правоохоронці виявили на лобовому склі отвори від куль та вм'ятину на капоті. Слідчі вилучили з місця події речові докази, які скерували на експертизу.

Відомості за даним фактом вже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за "хуліганство, вчинене із застосуванням зброї". Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи, аби затримати причетних до цього злочину.

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