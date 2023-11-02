На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Подія трапилася у Шевченківському районі міста.
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У Києві відкрили вогонь по авто адвоката
До поліції із повідомленням про пошкодження позашляховика Land Rover звернувся адвокат. Оперативний черговий скерував на місце події:
- слідчо-оперативну групу територіального підрозділу,
- оперативників управління карного розшуку столичного главку.
Оглянувши авто, правоохоронці виявили на лобовому склі отвори від куль та вм'ятину на капоті. Слідчі вилучили з місця події речові докази, які скерували на експертизу.
Відомості за даним фактом вже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за "хуліганство, вчинене із застосуванням зброї". Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи, аби затримати причетних до цього злочину.
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Росіяни розстріляли родину у Волновасі
- У мережі 29 жовтня почала ширитися інформація про те, що в окупованій Волновасі кадирівці розстріляли сім'ю з 9 людей. За словами свідків, за кілька днів до трагедії чоловік посварився з військовими, бо не хотів віддавати свій будинок.
- Сусіди сім'ї Капканець розповіли, що місцева "міліція" наказала їм мовчати. Також вони стверджують, що будинок залили водою – таким чином окупанти хотіли знищити докази злочину.
- На розстріл сім'ї у Волновасі вже відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець. Він заявив, що немає жодних сумнівів, що за вбивством стоять російські військові.
- Волноваське "МВС ДНР" вже нібито розшукує двох підозрюваних у вбивстві родини. За попередніми даними, це "ймовірно, військові", високі, худорлявої статури, близько 30 років. Зловмисники можуть пересуватися на мотоциклі червоно-білого кольору невстановленої моделі.