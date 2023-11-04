Дістав зброю, вистрілив та сів в авто: у готелі у центрі Києва чоловік отримав поранення
Джерело:Поліція Києва
В одному з готелів Києва сталася стрілянина. На місце виїхала слідчо-оперативна група, оперативники і керівництво Печерського управління поліції.
Інцидент стався у суботу, 4 листопада на вулиці Еспланадній. У готелі на першому поверсі між компанією та невідомим чоловіком стався конфлікт.
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Що відомо про стрілянину у готелі
Під час словесної перепалки цей чоловік дістав травматичну зброю та вистрілив у одного із чоловіків з цієї компанії, через що той отримав поранення у ногу. Після цього стрілок сів в авто та спробував втекти з місця злочину.
Правоохоронці отримали повідомлення про стрілянину в готелі та ввели спеціальну поліцейську операцію. Протягом години вони затримали цього чоловіка на вулиці Михайла Бойчука та вилучили у нього травматичний пістолет. Зловмисником виявився уродженець Одещини 1990 року народження.
Розпочато досудове розслідування. Дії цього чоловіка кваліфікували як хуліганство. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
Кадри з місця подій / Фото Поліції Києва
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