Так, чоловік вистрелив з травматичного пістолета у лобове скло легковика та втік. Однак згодом порушника піймали правоохоронці.
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Подробиці конфлікту
31 липня на вулиці Преображенській у Солом’янському районі Києва, перетинаючи дорогу на пішохідному переході, чоловік самокатом наїхав на автомобіль, після чого водій зробив йому зауваження.
Критика не сподобалась чоловікові, тож він вистрелив з травматичного пістолета у лобове скло легковика та втік.
На місце оперативно прибули правоохоронці. Оглянувши автомобіль, вони виявили гільзу.
Згодом поліцейські зупинили зловмисника на вулиці Кавказькій, а слідчі вилучили у нього травматичний пістолет. Порушником виявився місцевий мешканець 1987 року народження.
У підсумку слідчі почали розслідування за статтею про хуліганство. Зловмиснику вже повідомили про підозру. Йому загрожує від трьох до семи років позбавленні волі.
Чоловік, який вистрелив в авто / фото поліції
Пошкоджене авто / фото поліції
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