У п'ятницю, 7 липня, у поліції Сумщини констатували, що розшукують людину, яка відкрила вогонь по автомобілю з мирними людьми близько 08:00. Ймовірно, цей невідомий стріляв з вікна п'ятиповерхівки, що розташована на протилежному боці вулиці.
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Стрілянина в Сумах
Як зазначили у правоохоронних органах, в машині на момент цієї події був водій та двоє пасажирів.
Люди в машині відчули сильний удар згори, а з протилежного боку, з задніх дверцят посипалося скло. Налякані громадяни швидко покинули салон автівки та викликали поліцію,
– йдеться в повідомленні.
Приїхавши на місце, силовики оглянули автомобіль та виявили в його даху, над місцем водія вхідний отвір від кулі. Це, власне, й допомогло припустити, що, скоріш за все, невідомий стріляв з будинку поруч.
"Задля безпеки людей працівники поліції на кілька годин перекрили рух у межах кварталу та розпочали заходи з метою виявлення і затримання зловмисника. Наразі заходи з пошуку стрільця тривають", – написали правоохоронці, закликавши людей з розумінням до цього поставитись.
Де була стрілянина в Сумах / фото поліції
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Обстріли Сумщини: актуальне
- Вночі та вранці 7 липня російські окупанти здійснили 5 обстрілів прикордоння Сумської області, про що написали в ОВА.
- Загалом було зафіксовано 18 вибухів. Загарбники били з мінометів по Краснопільській, Хотінській, Юнаківській громадах.
- За попередньою інформацією, обійшлось без людських втрат, постраждалих та руйнувань цивільної інфраструктури.