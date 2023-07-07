У п'ятницю, 7 липня, у поліції Сумщини констатували, що розшукують людину, яка відкрила вогонь по автомобілю з мирними людьми близько 08:00. Ймовірно, цей невідомий стріляв з вікна п'ятиповерхівки, що розташована на протилежному боці вулиці.

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Стрілянина в Сумах

Як зазначили у правоохоронних органах, в машині на момент цієї події був водій та двоє пасажирів.

Люди в машині відчули сильний удар згори, а з протилежного боку, з задніх дверцят посипалося скло. Налякані громадяни швидко покинули салон автівки та викликали поліцію,

– йдеться в повідомленні.

Приїхавши на місце, силовики оглянули автомобіль та виявили в його даху, над місцем водія вхідний отвір від кулі. Це, власне, й допомогло припустити, що, скоріш за все, невідомий стріляв з будинку поруч.

"Задля безпеки людей працівники поліції на кілька годин перекрили рух у межах кварталу та розпочали заходи з метою виявлення і затримання зловмисника. Наразі заходи з пошуку стрільця тривають", – написали правоохоронці, закликавши людей з розумінням до цього поставитись.

Де була стрілянина в Сумах / фото поліції

Зверніть увагу! У Комунальному підприємстві "Електроавтотранс Суми" вранці інформували про зміну руху певного транспорту по вулиці Петропавлівська. Однак уже о 14:30 стало відомо, що тролейбуси та автобуси курсують за звичними маршрутами.

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