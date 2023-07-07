В пятницу, 7 июля, в полиции Сумщины констатировали, что разыскивают человека, открывшего огонь по автомобилю с мирными людьми около 08:00. Вероятно, этот неизвестный стрелял из окна пятиэтажки, расположенной на противоположной стороне улицы.

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Стрельба в Сумах

Как отметили в правоохранительных органах, в машине на момент этого события был водитель и два пассажира.

Люди в машине почувствовали сильный удар сверху, а с противоположной стороны, с задней дверцы посыпалось стекло. Испуганные граждане быстро покинули салон автомобиля и вызвали полицию,

– говорится в сообщении.

Приехав на место, силовики осмотрели автомобиль и обнаружили в его крыше, над водительским местом входное отверстие от пули. Это, собственно, и помогло предположить, что, скорее всего, неизвестный стрелял из дома рядом.

"В целях безопасности людей сотрудники полиции на несколько часов перекрыли движение в пределах квартала и приступили к мерам с целью выявления и задержания злоумышленника. В настоящее время меры по поиску стрелка продолжаются", – написали правоохранители, призвав людей с пониманием к этому отнестись.

Где была стрельба в Сумах / фото полиции

Обратите внимание! В коммунальном предприятии "Электроавтотранс Сумы" утром информировали об изменении движения определенного транспорта по улице Петропавловская. Однако уже в 14:30 стало известно, что троллейбусы и автобусы курсируют по привычным маршрутам.

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