В пятницу, 7 июля, в полиции Сумщины констатировали, что разыскивают человека, открывшего огонь по автомобилю с мирными людьми около 08:00. Вероятно, этот неизвестный стрелял из окна пятиэтажки, расположенной на противоположной стороне улицы.
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Стрельба в Сумах
Как отметили в правоохранительных органах, в машине на момент этого события был водитель и два пассажира.
Люди в машине почувствовали сильный удар сверху, а с противоположной стороны, с задней дверцы посыпалось стекло. Испуганные граждане быстро покинули салон автомобиля и вызвали полицию,
– говорится в сообщении.
Приехав на место, силовики осмотрели автомобиль и обнаружили в его крыше, над водительским местом входное отверстие от пули. Это, собственно, и помогло предположить, что, скорее всего, неизвестный стрелял из дома рядом.
"В целях безопасности людей сотрудники полиции на несколько часов перекрыли движение в пределах квартала и приступили к мерам с целью выявления и задержания злоумышленника. В настоящее время меры по поиску стрелка продолжаются", – написали правоохранители, призвав людей с пониманием к этому отнестись.
Где была стрельба в Сумах / фото полиции
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Обстрелы Сумщины: актуальное
- Ночью и утром 7 июля российские оккупанты совершили 5 обстрелов приграничья Сумской области, о чем написали в ОВА.
- В общей сложности было зафиксировано 18 взрывов. Захватчики били из минометов по Краснопольскому, Хотинскому, Юнаковскому общинам.
- По предварительной информации обошлось без человеческих потерь, пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры.