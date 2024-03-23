Авто с подозреваемыми в стрельбе в "Крокус Холле" остановили, открыв по нему огонь, – росСМИ

Россияне сообщали, что якобы остановили авто с подозреваемыми в стрельбе в "Крокус Сити Холле" в Брянской области. Тогда задержать удалось лишь 2 из 6 мужчин, а другим удалось скрыться.

В частности, чтобы остановить машину с подозреваемыми в терроризме лиц российские правоохранители должны были открыть огонь. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Россияне остановили машину с подозреваемыми, открыв огонь

Депутат Государственной думы Федерального собрания России Александр Хинштейн сообщил, что автомобиль "Рено", на котором передвигались подозреваемые, обнаружили ночью в районе села Хацунь Карачевского района Брянской области.

По его словам россиянина, машина не остановилась по требованию правоохранителей и попыталась скрыться. Тогда в ходе преследования была открыта стрельба, из-за чего машина перевернулась.



Россияне смогли остановить белый "рено" только после открытия огня / Фото из российских телеграм-каналов

Российские СМИ также пишут, что один вероятный террорист был задержан на месте происшествия, а остальным удалось убежать в лес, который располагался рядом. Вскоре после этого был идентифицирован и взят под стражу второй подозреваемый. Это все произошло около 3:50 по местному времени.

По предварительным данным, в салоне автомобиля правоохранители обнаружили пистолет "ПМ", магазин к АКМ и паспорта граждан Таджикистана.



У подозреваемых в машине обнаружили пистолет / Фото из российских телеграм-каналов

Кроме того, российские пропагандисты впервые назвали имя одного из задержанных мужчин в белом "рено". По предварительным данным, один из задержанных – 19-летний уроженец Душанбе Мухаммадсобир Файзов получил травму левого глаза, в результате чего он перестал закрываться.



Мухаммадсобира Файзова подозревают в стрельбе под Москвой / Фото из российских телеграм-каналов

В результате Файзова доставили в больницу. О состоянии другого подозреваемого мужчины россияне ничего не сообщали.

В Брянской области могли задержать террористов