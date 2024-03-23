Авто з підозрюваними у стрілянині в "Крокус Холі" зупинили, відкривши по ньому вогонь, – росЗМІ
Росіяни повідомляли, що буцімто зупинили авто з підозрюваними у стрілянині в "Крокус Сіті Холі" у Брянській області. Тоді затримали лише 2 із 6 чоловіків, а іншим вдалося втекти.
Зокрема, щоб зупинити автівку з підозрюваними у тероризмі особами, російські правоохоронці мусили відкрити вогонь. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Росіяни зупинили автівку з підозрюваними, відкривши вогонь
Депутат Державної думи Федеральних зборів Росії Алєксандр Хінштейн повідомив, що автомобіль "Рено", на якому пересувалися підозрювані, виявили вночі в районі села Хацунь Карачівського району Брянської області.
За словами росіянина, машина не зупинилася на вимогу правоохоронців і спробувала втекти. Тоді ж у ході переслідування було відкрито стрілянину, через що автівка перекинулася.
Росіяни змогли зупинити білий "рено" лише після відкриття вогню / Фото з російських телеграм-каналів
Російські ЗМІ також пишуть, що одного ймовірного терориста було затримано на місці події, а решті вдалося втекти до лісу, що розташовувався поруч. Незабаром після цього було ідентифіковано і взято під варту другого підозрюваного. Це все відбулося близько 3:50 за місцевим часом.
За попередніми даними, в салоні автомобіля правоохоронці виявили пістолет "ПМ", магазин до АКМ і паспорти громадян Таджикистану.
У підозрюваних в автівці виявили пістолет / Фото з російських телеграм-каналів
Крім того, російські пропагандисти вперше назвали ім'я одного із затриманих чоловіків у білому "рено". За попередніми даними, один із затриманих – 19-річний уродженець Душанбе Мухаммадсобір Файзов зазнав травми лівого ока, внаслідок чого воно перестало заплющуватися.
Мухаммадсобіра Файзова підозрюють у стрілянині під Москвою / Фото з російських телеграм-каналів
У результаті Файзова доставили до лікарні. Про стан іншого підозрюваного чоловіка росіяни нічого не повідомляли.
У Брянській області могли затримати терористів
- Російські пропагандисти заявили, що 23 березня у Брянській області нібито затримали підозрюваних у стрілянині в "Крокус Сіті Хол" під Москвою. Цих осіб затримали неподалік від кордону з Білоруссю, двох, як стверджують окупанти, вдалося затримати, а інші, попередньо, змогли втекти.
- Російські ЗМІ також назвали ім'я 4 підозрюваних у теракті у Підмосков'ї. За попередніми даними, всі вони є громадянами Таджикистану, але нібито були зареєстровані в Ярославській, Іванівській та Самарській областях.
- Тим часом у таджицькому МЗС відреагували на заяву російських ЗМІ про нібито причетність їхніх громадян до теракту. У міністерстві зазначили, що таджицька сторона не отримувала від офіційної влади Росії підтвердження про поширену інформацію, але перебувають у контакті з Росією щодо питання ймовірної участі своїх громадян у теракті в Підмосков'ї.