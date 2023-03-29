Стрельба в школе США: полиция показала момент ликвидации стрелка

В одной из школ американского города Нэшвилл в штате Теннесси произошла стрельба. Погибли шесть человек, трое из них – дети. Позже полиция показала момент ликвидации стрелка.

На обнародованных кадрах видно противостояния офицеров и стрелка. В конце концов ликвидировали.

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Новые подробности стрельбы в американской школе

На обнародованной отделом полиции Нэшвилла записи нательных камер момент, когда полицейские Рекс Энгельберт и Майкл Коллазо столкнулись и ликвидировали стрелка в частной христианской школе.

После обыска в классах и офисе на первом этаже полицейские спешат вверх по лестнице и двигаются двумя длинными коридорами перед тем, как столкнуться с стоящей под большим окном 28-летней Одри Хейл.

На записи телекамеры Энгельберта видно, как он противостоит стрелку из угла по диагонали от окна. Кто-то выкрикивает: "Перезарядка", и Энгельберт немедленно выстреливает несколько патронов в сторону стрелка. Одри Хейл падает на землю.

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Как стрелок вошел в школу: осторожно, кадры могут шокировать

Полицейские ликвидировали стрелка: осторожно, кадры могут шокировать, 18+

СМИ отмечают, что полиция назвала стрелка трансгендером и сказала, что это бывший ученик школы. Стрелец не имел криминального прошлого до того, как открыл огонь и убил троих детей и столько же взрослых. В результате обстрела погибли:

Эвелин Дикхаус, Холли Скрагс и Уильяма Кинни – всем по 9 лет;

Синтия Пик – 61;

Кэтрин Кунс – 60 лет;

Майк Хилл – 61.

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Мотив стрелка еще выясняют

Власти еще выясняют возможный мотив, но чувство "обиды" могло сыграть роль в смертельном нападении, сказал начальник полиции Джон Дрейк в комментарии NBC News.

Местные и федеральные следователи также изучают документы, которые якобы оставил стрелок. Нападение было спланировано с подробными картами и наблюдением. По словам Дрейка, среди оружия два вида в стиле AR и пистолет.

Стрельба в частной христианской школе города Нэшвилл произошла утром 27 марта. Кроме погибших, также есть раненые. Их доставили в больницу.