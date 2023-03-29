Стрілянина у школі США: поліція показала момент ліквідації стрільця

В одній зі шкіл американського міста Нешвілл, що у штаті Теннессі, сталася стрілянина. Загинули шестеро людей, троє з них – діти. Пізніше поліція показала момент ліквідації стрільця.

На оприлюднених кадрах видно протистояння офіцерів і стрільця. Врешті-решт, ліквідували.

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На оприлюдненому відділом поліції Нешвілла записі натільних камер момент, коли поліцейські Рекс Енгельберт і Майкл Коллазо зіткнулися та ліквідували стрільця у приватній християнській школі.

Після обшуку в класах та офісі на першому поверсі поліцейські поспішають вгору по сходах і рухаються двома довгими коридорами перед тим, як зіткнутися з 28-річною Одрі Хейл, що стоїть під великим вікном.

На записі телекамери Енгельберта видно, як він протистоїть стрільцю з кута по діагоналі від вікна. Хтось вигукує: "Перезарядка", і Енгельберт негайно вистрілює кілька патронів у бік стрільця. Одрі Хейл падає на землю.

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ЗМІ зазначають, що поліція назвала стрільця трансгендером і сказала, що це колишній учень школи. Стрілець не мав кримінального минулого до того, як відкрив вогонь і вбив трьох дітей та стільки ж дорослих. Внаслідок обстрілу загинули:

Евелін Дікхаус, Холлі Скрагс і Вільяма Кінні – усім по 9 років;

Синтія Пік – 61;

Кетрін Кунс – 60 років;

Майк Хілл – 61.

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Мотив стрільця ще з'ясовують

Влада ще з'ясовує можливий мотив, але почуття "образи" могло зіграти роль у смертельному нападі, сказав начальник поліції Джон Дрейк у коментарі NBC News.

Місцеві та федеральні слідчі також вивчають документи, які нібито залишив стрілець. Напад був спланований з детальними картами та спостереженням. За словами Дрейка, серед зброї два види в стилі AR і пістолет.

Стрілянина у приватній християнській школі міста Нешвілл сталася вранці 27 березня. Окрім загиблих, також є поранені. Їх доставили до лікарні.