Сначала сообщалось, что стрельбу открыла девушка-подросток, однако впоследствии полиция опровергла эту информацию. Нападающую ликвидировали прибывшие по вызову правоохранители.

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Стрельбу открыли в частной христианской школе

Инцидент произошел в городе Нэшвилл в штате Теннесси. Вооруженная по меньшей мере 2 автоматами и пистолетом 28-летняя женщина вошла в школу через боковую дверь. Она открыла огонь на первом этаже, а потом поднялась дальше.

Первое сообщение о стрельбе поступило в 10:13. Правоохранители сразу отправились на место происшествия. Уже в 10:27 злоумышленницу ликвидировали.

Прибывший одним из первых полицейский получил ранения от обломка стекла. Угрозы его жизни нет.

Однако спасти других раненых не удалось. Спасатели транспортировали троих детей вместе с двумя сотрудниками школы еще с "признаками жизни", однако они скончались на пути в больницу. Одного школьного работника обнаружили уже мертвым.

Эвакуация детей из школы: смотрите видео

В полиции еще не установили личность нападавшего. Известно лишь то, что она жительница города Нэшвилл. Когда стражи порядка прибыли на вызов, то случайно идентифицировали ее как подростка. Однако впоследствии выяснилось, что стрелком оказалась женщина 28 лет. Также не известно, имела ли нападающая какая-либо связь со школой.

На инцидент отреагировала первая леди США Джилл Байден. Она выразила соболезнования семьям погибших и заявила, что "наши дети заслуживают лучшего".

Фото с места стрельбы/ Фото AP

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