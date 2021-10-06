Стрельба в школе Техаса: правоохранители задержали 18-летнего подозреваемого

В Техасе неизвестный открыл стрельбу в средней школе во время обучения детей. Правоохранители задержали юношу, которого подозревают в совершении преступления.

Задержанный – 18-летний Тимоти Джордж Симпкинс. Об этом сообщили в полиции.

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Молодого человека задержали после совершения стрельбы, хоть он и скрылся с места преступления.

Подозреваемого взяли под стражу без проблем,

– сообщили в твиттере департамента полиции Арлингтона.

Там также добавили, что учеников без проблем эвакуировали из помещения средней школы Тимбервью. полицейские рассказали, что стрельба началась в результате драки.

Правоохранители сообщили, что в результате стрельбы ранения получили 4 человека, из них 3 доставили в больницу. В частности, 15-летний парень перенес операцию и находится в тяжелом состоянии, девушка-подросток получила легкую травму, поэтому врачи ее отпустили домой. Жизни 25-летнего мужчины ничего не угрожает. Беременной женщине оказали помощь еще в помещении школы.

Кратко о стрельбе в школе штата Техас