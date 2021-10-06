Стрілянина у школі Техасу: правоохоронці затримали 18-річного підозрюваного
Джерело:NBC News
У Техасі невідомий відкрив стрілянину просто у середній школі під час навчання дітей. Правохоронці затримали юнака, якого підозрюють у здійсненні злочину.
Затриманий – 18-річний Тімоті Джордж Сімпкінс. Про це повідомили у поліції.
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У Штатах затримали 18-річного стрілка
Молодика затримали після вчинення стрілянини, хоч він й утік з місця злочину.
Підозрюваного взяли під варту без проблем,
– повідомили у твітері Департаменту поліції Арлінгтона.
Там також додали, що учнів без проблем евакуювали з приміщення середньої школи Тімберв'ю. Поліцейські розповіли, що стрілянина почалась внаслідок бійки.
Правоохоронці повідомили, що внаслідок стрілянини поранення отримали 4 людей, з них 3 доправили у лікарню. Зокрема 15-річного хлопець переніс операцію та перебуває у важкому стані, дівчина-підліток отримала легку травму, тому лікарі її відпустили додому. Життю 25-річного чоловіка нічого не загрожує. Вагітній жінці надали допомогу ще в приміщенні школи.
Коротко про стрілянину в школі штату Техас
- 6 жовтня невідомий відкрив стрілянину в середній школі Тімберв'ю, що у Техасі. На місце злочину прибули правоохоронці, будівля школи була заблокована. Учні та викладачі перебували в класах.
- Згодом поліція почала пошуки стрілка, якого ідентифікували як 18-річного Тімоті Джорджа Сімпкінса. Тоді правоохоронці повідомляли, що він пересувався на срібному автомобілі Dodge Charger 2018 року.
- Згодом поліцейські знайшли пістолет 45 калібру, який підозрюваний міг використати для стрілянини.
- Внаслідок інциденту 3 людей доправили в лікарню, а вагітна жінка відмовилась від госпіталізації.