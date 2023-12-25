В центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: он задержан
Источник:Патрульная полиция Киева
В центре Киева 24 декабря неизвестный открыл стрельбу, после чего авто с ним скрылось с места событий. Полиции удалось найти транспортное средство, которое, вероятно, фигурировало в деле.
Патрульные задержали пассажира автомобиля, который имел с собой патроны и стреляную гильзу. Детали инцидента и причастность мужчины устанавливают.
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Криминал в центре столицы
Из Печерского района Киева 24 декабря в полицию поступило сообщение о стрельбе. Заявитель сообщил, что на улице Шелковичной заметил автомобиль Porsche и услышал несколько выстрелов. После этого водитель скрылся с места в неизвестном направлении.
Правоохранители оперативно начали поиски причастных к стрельбе в столице. По признакам, предоставленным заявителем, на бульваре Леси Украинки правоохранители остановили автомобиль. Внутри транспортного средства находился 40-летний водитель и 25-летний пассажир.
Последний имел признаки алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили вероятные патроны и стреляную гильзу,
– сообщили в полиции.
Правоохранители задержали подозреваемого и вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.
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