В центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: он задержан

В центре Киева 24 декабря неизвестный открыл стрельбу, после чего авто с ним скрылось с места событий. Полиции удалось найти транспортное средство, которое, вероятно, фигурировало в деле.

Патрульные задержали пассажира автомобиля, который имел с собой патроны и стреляную гильзу. Детали инцидента и причастность мужчины устанавливают.

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Криминал в центре столицы

Из Печерского района Киева 24 декабря в полицию поступило сообщение о стрельбе. Заявитель сообщил, что на улице Шелковичной заметил автомобиль Porsche и услышал несколько выстрелов. После этого водитель скрылся с места в неизвестном направлении.

Правоохранители оперативно начали поиски причастных к стрельбе в столице. По признакам, предоставленным заявителем, на бульваре Леси Украинки правоохранители остановили автомобиль. Внутри транспортного средства находился 40-летний водитель и 25-летний пассажир.

Последний имел признаки алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили вероятные патроны и стреляную гильзу,

– сообщили в полиции.

В столице задержали вероятного причастного к стрельбе / Патрульная полиция Киева

Правоохранители задержали подозреваемого и вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

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