По данным из полиции, семеро ребят в возрасте от 14 до 19 лет причастны к совершению этого преступления. Кроме этого, их проверяют на причастность к покушению на убийство и избиение мужчины.
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Беспризорную избили и нанесли многочисленные удары ножом
На счету задержанных могут быть и другие преступления.
Убийство произошло в ночь на 3 декабря. Нападавшие обнаружили беспризорную женщину в заброшенном здании, избили ее и нанесли многочисленные удары ножом. Она скончалась от полученных травм. В ту же ночь произошло покушение на убийство мужчины, который жил в недострое, но ему удалось скрыться.
Кроме того, подростки могут быть причастны к избиению бездомного в укрытии на Европейской площади. Правоохранители установили, что действиями задержанных может руководить 23-летний житель Днепра, находящийся в местах лишения свободы и подсудимый за совершение убийства и разбойного нападения. С подростками он общался в общей группе в мессенджере, где пропагандировалось насилие.
Подросткам грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. Суд уже избрал всем подозреваемым меру пресечения — содержание под стражей.
Новости криминала
- В одном из училищ Золочевского района Львовской области подростки устроили "боксерский клуб". Ширится ролик, где юноши избивают друг друга. За дело уже принялись правоохранительные органы. Спикер Национальной полиции Львовской области констатировала, что правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего в училище в Золочевском районе. По ее словам, идентифицируют соответствующих лиц.
- 1 декабря в Винницкой области в селе Сигнал в последний путь провели 29-летнюю Юлию Трончук и ее дочерей – полуторагодовалую Машеньку и четырехлетнюю Дашу. Все трое погибли от рук главы семьи – Сергея Трончука. Известно, что, совершив преступление, виннитчанин запер тела в комнате на первом этаже и удерживал их там в течение следующих пяти дней. Сыну жены муж запретил заходить в эту комнату. 18 ноября отец признался, что совершил преступление.
- На Львовщине подросток совершил убийство, а вслед за ним и воровство. В ходе расследования выяснилось, что несовершеннолетний не впервые оказывается на скамье подсудимых. Известно, что парень сразу скрылся с места преступления. Его жертву в тяжелом состоянии нашли прохожие, вызвавшие скорую. Мужчину госпитализировали, впрочем, на следующий день он скончался от полученных травм.