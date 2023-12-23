По данным из полиции, семеро ребят в возрасте от 14 до 19 лет причастны к совершению этого преступления. Кроме этого, их проверяют на причастность к покушению на убийство и избиение мужчины.

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Беспризорную избили и нанесли многочисленные удары ножом

На счету задержанных могут быть и другие преступления.

Убийство произошло в ночь на 3 декабря. Нападавшие обнаружили беспризорную женщину в заброшенном здании, избили ее и нанесли многочисленные удары ножом. Она скончалась от полученных травм. В ту же ночь произошло покушение на убийство мужчины, который жил в недострое, но ему удалось скрыться.

Кроме того, подростки могут быть причастны к избиению бездомного в укрытии на Европейской площади. Правоохранители установили, что действиями задержанных может руководить 23-летний житель Днепра, находящийся в местах лишения свободы и подсудимый за совершение убийства и разбойного нападения. С подростками он общался в общей группе в мессенджере, где пропагандировалось насилие.

Подросткам грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. Суд уже избрал всем подозреваемым меру пресечения — содержание под стражей.

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