В субботу, 9 декабря, анонимные телеграм-каналы сообщили, что в одном из учебных заведений Львовской области несовершеннолетние занимаются избиением друг друга. В комментарии 24 Каналу спикер ГУНП региона Светлана Добровольская прокомментировала ситуацию.

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Несанкционированный "боксерский клуб"

Спикер Национальной полиции Львовской области констатировала, что правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего в училище в Золочевском районе. По ее словам, идентифицируют соответствующих лиц.

Длится проверка,

– констатировала Добровольская.

Собственно, на видео, распространяемых в сети, можно увидеть около десятка подростков. Они, очевидно, в подвальном помещении с боксерскими перчатками и без них гамселят друг друга. Кроме того, кто-то курит сигареты.

В училище на Львовщине несовершеннолетние бьют друг друга / Скриншоты 24 Канала из видео, которое распространили телеграм-каналы

Обратите внимание! Из этических соображений и того факта, что на ролике несовершеннолетние, 24 Канал заблюрил лица и публикует скриншоты, а не оригинальное видео. В то же время, редакция призывает воздержаться от распространения материалов, которые могут навредить этим подросткам, сделав их узнаваемыми.

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