У суботу, 9 грудня, анонімні телеграм-канали повідомили, що в одному з навчальних закладів Львівської області неповнолітні займаються побиттям одне одного. У коментарі 24 Каналу речниця ГУНП регіону Світлана Добровольська прокоментувала ситуацію.

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Несанкціонований "боксерський клуб"

Спікерка Національної поліції Львівської області констатувала, що правоохоронні органи встановлюють всі обставини того, що відбулося в училищі у Золочівському районі. За її словами, наразі ідентифіковують відповідних осіб.

Триває перевірка,

– констатувала Добровольська.

Власне, на відео, що поширюють у мережі можна побачити близько десятка підлітків. Вони, очевидно, у підвальному приміщенні з боксерськими рукавицями й без них гамселять одне одного. Окрім того, хтось палить цигарки.

В училищі на Львівщині неповнолітні б'ють одне одного / Скриншоти 24 Каналу з відео, що поширили телеграм-канали

Зверніть увагу! З етичних міркувань та того факту, що на ролику неповнолітні, 24 Канал заблюрив обличчя та публікує скриншоти, а не оригінальне відео. Водночас редакція закликає утриматись від поширення матеріалів, що можуть нашкодити цим підліткам, зробивши їх впізнаваними.

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