У суботу, 9 грудня, анонімні телеграм-канали повідомили, що в одному з навчальних закладів Львівської області неповнолітні займаються побиттям одне одного. У коментарі 24 Каналу речниця ГУНП регіону Світлана Добровольська прокоментувала ситуацію.
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Несанкціонований "боксерський клуб"
Спікерка Національної поліції Львівської області констатувала, що правоохоронні органи встановлюють всі обставини того, що відбулося в училищі у Золочівському районі. За її словами, наразі ідентифіковують відповідних осіб.
Триває перевірка,
– констатувала Добровольська.
Власне, на відео, що поширюють у мережі можна побачити близько десятка підлітків. Вони, очевидно, у підвальному приміщенні з боксерськими рукавицями й без них гамселять одне одного. Окрім того, хтось палить цигарки.
В училищі на Львівщині неповнолітні б'ють одне одного / Скриншоти 24 Каналу з відео, що поширили телеграм-канали
Неповнолітні і кримінальні новини: останнє
- У селі Кропивник Івано-Франківської області у дворі одного з будинків знайшли тіло немовляти. Правоохоронці взялись ідентифіковувати матір дитини. Було відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 117 Кримінального кодексу, у ній йдеться про умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини.
- Також цими днями в одному із селищ Київської області між підлітками сталася бійка. Відповідне відео поширили в мережі телеграм-канали. У правоохоронних органах відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства.
- Окрім того, нещодавно у Київській області поліція затримала батька за підозрою у зґвалтуванні своєї 9-річної доньки. Як зазначають правоохоронці, йому загрожує до 15 років ув'язнення за частиною 4 статті 152 та частиною 4 статті 153 Кримінального кодексу України. Про відповідний факт поліцію проінформувала матір неповнолітньої.