В среду, 20 декабря, в прокуратуре и полиции Киева проинформировали, что работают над привлечением к ответственности причастных к этому лиц, – информирует 24 Канал.

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Подростки развернули нацистский флаг

Правоохранители отмечают, что проводили мониторинг социальных сетей и во время него обнаружили видео. На ролике группа, по-видимому, подростков демонстрирует флаг с нацистскими символами.

Событие происходило на столичных Позняках. Оперативная очередная неделя совершила на месте правонарушения следственно-оперативную группу, работников ювенальной превенции, уголовной полиции и патрульных полицейских,

– пишут в столичной полиции.

По состоянию на вечер 20 декабря идут мероприятия, направленные на установление лиц несовершеннолетних, решивших организовать это. Добавим, что на кадрах также виден человек в огромном костюме пса Патрона.



На Позняках подростки развернули нацистское знамя / Скриншот Киевской городской прокуратуры

Обратите внимание! Мы не публикуем полную видеозапись, подтверждающую этот факт, поскольку хотим защитить права несовершеннолетних. Также призываем воздержаться от распространения кадров, которые могут сделать подростков публично известными.

Отметим, что процессуальное руководство в досудебном расследовании осуществляет Дарницкая окружная прокуратура. Уголовное производство было открыто по части 1 статьи 436-1 Уголовного кодекса – распространение нацистской символики.

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