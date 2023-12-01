1 декабря в Винницкой области в селе Сигнал в последний путь провели 29-летнюю Юлию Трончук и ее дочерей – полуторагодовалую Марийку и четырехлетнюю Даринку. Все трое погибли от рук главы семьи – Сергея Трончука.

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Задушил, пока спали

Ужасное убийство, вероятно, произошло 14 ноября. Тогда мужчина задушил во время сна свою жену, а затем и дочерей. 11-летнего пасынка злоумышленник оставил в живых. Впоследствии он объяснит польской полиции, что не трогал мальчика, потому что он ему не родной.

Известно, что совершив преступление, виннитчанин запер тела в комнате на первом этаже и удерживал их там в течение следующих пяти дней. Сыну жены муж запретил заходить в эту комнату. 18 ноября отец признался, что совершил преступление.

Друзья семьи не могут понять, как произошла такая трагедия. По словам матери погибшей женщины, у семьи все было хорошо. Что подвигло мужчину на такой жестокий поступок, теперь будет выяснять польская полиция.

Известно, что отцу 42 года. Он родом из Казатина. Последние четыре года проживал с семьей в Польше близ Познани. Работал шеф-поваром.

Тела погибшей семьи удалось доставить на родину благодаря волонтерам / Фото Суспільне

В Винницкой области простились с мамой и сестрами: видео Суспільне

Убил дочь, чтобы отомстить жене

В Киевской области местный житель убил дочь и пытался забрать жизнь сына. Как выяснили следователи, злоумышленник приревновал жену, которая находится за границей. Чтобы отомстить ей, он решил убить детей – 16-летнюю дочь и 12-летнего сына.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник включил газовые конфорки, а затем разбудил детей. Дочь поняла намерения отца и пыталась остановить его. Во время спора мужчина ударил дочь кухонным ножом по лицу и грудной клетке. Девушка скончалась на месте. Мальчик в это время скрылся в подвале дома, откуда вызвал полицию.