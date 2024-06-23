В Дагестане группа неизвестных напала на синагогу, два храма и пост полицейских

В российском Дагестане вооруженные молодые люди совершили нападение на несколько святынь, а также открыли огонь по полицейским. Стрельбу слышали жители Дербента и Махачкалы.

В Дербенте, одном из дагестанских городов, неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. Тем временем группа молодых людей в Махачкале на улице Ермошкина напала на пост ДПС. Объявлен план "Перехват".

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Теракты в Дагестане

Неизвестные начали стрелять в сотрудников полиции около 17:50. Через 10 минут в полицию начали поступать звонки о стрельбе в районе церкви на улице Ленина. Затем нападавшие перешли в синагогу. Мужчины с автоматами напали на святыни, после чего подожгли их. Как пишут местные паблики, синагога практически сгорела. Подозреваемые могут убегать на белом автомобиле. Полиция Дербента поднята по тревоге.

Момент стрельбы в Дербенте: смотрите видео



Российские паблики пишут: по меньшей мере, два человека погибли во время нападения на церковь и синагогу в Дербенте. Один погибший – гражданский из синагоги, другой – полицейский.

Телеграмм-каналы также рассказывают, что нападавшие убили отца Николая из православного храма в Махачкале. Они перерезали священнику горло. Кроме священнослужителя, был убит охранник. Другие священники заперлись в церкви и ждут помощи.

Начало инцидента в Дагестане: смотрите видео

Неизвестные в Дербенте стреляют по полицейским машинам: видео соцсети

В Дербенте пылает синагога: смотрите видео



Махачкалу и Дербент оцепили на въезд и выезд после атак на синагогу, православный храм и сотрудников ДПС. В ходе терактов в Дагестане погибли 5 сотрудников полиции, еще 9 получили ранения, пишет один из российских источников.

Глава Дагестана Меликов заявил о создании оперштаба после нападения на сотрудников полиции, сообщил Меликов.

По состоянию на данный момент (19:36 – 24 Канал) продолжается столкновение на улице Магомедгаджиева в Махачкале, сообщили пропагандисты.

Организаторы стрельбы в Дагестане: смотрите видео

По состоянию на 20:00 двух террористов ликвидировали. Предварительно, 5 человек погибли, 23 пострадали.

Момент задержания нападающих: смотрите видео



Национальный антитеррористический комитет уточнил место событий в Дагестане — в Дербенте и Махачкале совершено нападение на два православных храма, синагогу и должность ДПС. По предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции.

По факту нападений в Махачкале и Дербенте возбуждено уголовное дело о теракте. МВД Дагестана просит оставаться дома и не выходить на улицу без острой необходимости.

Сообщается также о стрельбе на российско-абхазской границе, возле контрольно-пропускного пункта на реке Псоу. По данным местных СМИ, есть жертвы и пострадавшие.

Кроме того, отмечается о стрельбе в районе Нового Афона (Абхазия), где по меньшей мере один человек получил ранения.