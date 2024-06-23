Серія терактів прокотилася Дагестаном: невідомі палили синагоги, храми і вбивали поліцейських

У російському Дагестані озброєні молодики здійснили напад на кілька святинь, а також відкрили вогонь по поліцейських. Стрілянину чули жителі Дербенту та Махачкали.

У Дербенті, одному з дагестанських міст, невідомі з автоматичної зброї обстріляли синагогу та церкву. Тим часом група молодиків у Махачкалі на вулиці Єрмошкіна напала на пост ДПС. Оголошено план "Перехоплення".

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Теракти у Дагестані

Невідомі почали стріляти у співробітників поліції близько 17:50. Через 10 хвилин до поліції почали надходити дзвінки про стрілянину в районі церкви на вулиці Леніна. Потім нападники перейшли до синагоги. Чоловіки з автоматами напали на святині, після чого підпалили їх. Як пишуть місцеві пабліки, синагога практично згоріла. Підозрювані можуть тікати на білому автомобілі. Поліцію Дербента піднято по тривозі.

Момент стрілянини у Дербенті: дивіться відео

Російські пабліки пишуть: щонайменше дві людини загинули під час нападу на церкву та синагогу в Дербенті. Один загиблий – цивільний із синагоги, інший – поліцейський.

Телеграм-канали також розповідають, що нападники вбили отця Ніколая з православного храму в Махачкалі. Вони перерізали священнику горло. Крім священослужителя, був убитий охоронець. Інші священики замкнулися в церкві і чекають на допомогу.

Початок інциденту у Дагестані: дивіться відео

Невідомі у Дербенті стріляють по поліцейських машинах: відео соцмережі

У Дербенті палає синагога: дивіться відео

Махачкалу та Дербент оточили на в'їзд та виїзд після атак на синагогу, православний храм та співробітників ДПС. У ході терактів у Дагестані загинули 5 співробітників поліції, ще 9 отримали поранення, пише одне з російських джерел.

Голова Дагестану Меліков заявив про створення оперштабу після нападу на співробітників поліції, повідомив Меліков.

Станом на зараз ( 19:36 – 24 Канал) триває зіткнення на вулиці Магомедгаджієва в Махачкалі, повідомили пропагандисти.

Організатори стрілянини у Дагестані: дивіться відео

Станом на 20:00 двох терористів ліквідували. Попередньо, 5 людей загинули, 23 постраждали.

Момент затримання нападників: дивіться відео

Національний антитерористичний комітет уточнив місце подій у Дагестані — у Дербенті та Махачкалі скоєно напад на два православні храми, синагогу та посаду ДПС. За попередніми даними, загинули священик РПЦ та співробітники поліції.

За фактом нападів у Махачкалі та Дербенті порушено кримінальну справу про теракт. МВС Дагестану просить залишатися вдома та не виходити на вулицю без гострої необхідності.

Повідомляється також про стрілянину на російсько-абхазькому кордоні, біля контрольно-пропускного пункту на річці Псоу. За даними місцевих ЗМІ, є жертви та постраждалі.

Крім того, зазначається про стрілянину в районі Нового Афона (Абхазія), де щонайменше одна людина отримала поранення.