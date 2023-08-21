Выступление со спецэффектами: в Электростали бойцы росгвардии стреляли в зрителей

В России очередное пропагандистское выступление оккупантов завершилось стрельбой. В результате 4-летний мальчик попал в больницу.

Видео с мероприятия распространил ряд телеграм-пабликов, сообщает 24 Канал. Россияне убеждают, что патроны были холостыми.

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Маленький ребенок попал в больницу

В Электростали, под Москвой, во время показательных выступлений росгвардии демонстрировали стрельбу, используя холостые патроны. Однако почему-то россияне решили направить оружие на зрителей, среди которых было много детей и женщин.

Маленькие дети кричали, хватались за головы и падали на землю. Не обошлось без ранений. Ребенок получил серьезное ранение от отскочившей гильзы,

– говорится в описании видео.

Бойцы росгвардии стреляли в зрителей: видео

Впоследствии в другом российском телеграм-канале сообщили о пострадавших в результате якобы "соревнования по стрельбе".

"4-летний ребенок и женщина пострадали на соревнованиях по стрельбе в Подмосковье. Турнир проходил в Электростали. В какой-то момент все пошло не так. Отлет гильз причинил серьезные травмы людям", – говорится в сообщении.

Итак, по итогам соревнований:

34-летняя Ирина С. получила рваные раны щеки и челюсти,

маленького мальчика госпитализировали с травмой головы.

Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. Угрозы для жизни пострадавших будто бы нет.

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Оккупанты под Мариуполем устроили перестрелку

В начале августа во временно оккупированном Урзуфе под Мариуполем произошла перестрелка с участием кадыровцев и комендатуры Урзуфа.

По информации Мариупольского городского совета, по меньшей мере четверо оккупантов отправились на концерт к Кобзону. Однако, к сожалению, были и погибшие и раненые среди гражданского населения.

Стоит отметить, что село Урзуф входит в Мангушскую поселковую общину и имеет выход к Азовскому морю. По данным последней переписи, которые проводили еще в 2001 году, там проживало почти 3 тысячи человек.