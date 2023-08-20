Стихия будет терроризировать Москву еще примерно сутки. Однако уже сейчас известно, что ливень повредил несколько крыш зданий российского бизнеса.

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Непогода атакует столицу России

Москву накрыли масштабные ливни. На опубликованных видео заметно, что сильный дождь повлек затопление московских улиц. Автомобили буквально плавают в воде, а вокруг свирепствует стихия.

Погода в Москве желает лучшего: смотрите видео

Ливень был настолько мощным, что повредил крыши нескольких больших помещений. Жертвой непогоды стал концертный зал VK Stadium. А также под напором ливня пострадал склад Wildberries в Электростале.

На крыше склада собралось огромное количество осадков – конструкции не выдержали. Мощный поток воды полился на находящийся на складе маркетплейса товар. В результате прорыва гофры с заказами выбило на улицу. Россияне уже начали восстановление, а склад продолжает работу.

Прорвало крышу склада Wildberries: смотрите видео

Сообщается, что ненастье будет свирепствовать еще как минимум один день. Помимо дождя синоптики прогнозируют возможный град.

Мощный ливень в Москве: смотрите видео

Ливень атакует все уголки мира