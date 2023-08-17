На несколько часов аэропорт был парализован из-за наводнения. Самолеты буквально были припаркованы в стоячей воде.
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Наводнение парализовало аэропорт
В среду 16 августа аэропорт во Франкфурте сообщил, что на взлетной полосе скопилось много воды. Работу аэропорта остановили более чем на 2 часа.
Всего из-за затопления было отменено около 70 рейсов. Кроме того, около 23 рейсов перенаправили из Франкфурта прямо в воздухе. Всего от наводнения пострадало более тысячи пассажиров.
Кроме проблем с рейсами, люди не могли выйти из приземлившихся самолетов. Высокий уровень воды не позволял это сделать. На опубликованных видео видны масштабы затопления аэропорта – с окна автомобиля можно было буквально дотянуться рукой до воды.
Последствия аэропорт ощущает до сих пор – администрация попросила пассажиров прибывать за 2.5 часа до рейса из-за увеличения потока людей. Людей попросили уточнить время вылета у своих компаний
Ливня в Германии сопровождали значительные грозы. Метеорологические службы зафиксировали более 15 тысяч ударов молнии за час. Ветер иногда достигал скорости 81 километр в час, а количество осадков – 60 литров на квадратный метр.
Природные разрушения по всему миру
- Русский город Уссурийск затопило – из-за мощных ливней вода прорвала дамбу. Только за один день там выпала почти месячная норма осадков.
- Китай также пострадал от наводнения. Страна пережила самое мощное наводнение за последние 140 лет. Миллионы людей пришлось эвакуировать.
- В Италии же зафиксировали невероятную жару, вызвавшую лесные пожары в Сицилии. Страна даже вынуждена была закрыть некоторые аэропорты, ведь огонь бушевал неподалеку.