На несколько часов аэропорт был парализован из-за наводнения. Самолеты буквально были припаркованы в стоячей воде.

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Наводнение парализовало аэропорт

В среду 16 августа аэропорт во Франкфурте сообщил, что на взлетной полосе скопилось много воды. Работу аэропорта остановили более чем на 2 часа.

Всего из-за затопления было отменено около 70 рейсов. Кроме того, около 23 рейсов перенаправили из Франкфурта прямо в воздухе. Всего от наводнения пострадало более тысячи пассажиров.

Кроме проблем с рейсами, люди не могли выйти из приземлившихся самолетов. Высокий уровень воды не позволял это сделать. На опубликованных видео видны масштабы затопления аэропорта – с окна автомобиля можно было буквально дотянуться рукой до воды.

Последствия аэропорт ощущает до сих пор – администрация попросила пассажиров прибывать за 2.5 часа до рейса из-за увеличения потока людей. Людей попросили уточнить время вылета у своих компаний

Ливня в Германии сопровождали значительные грозы. Метеорологические службы зафиксировали более 15 тысяч ударов молнии за час. Ветер иногда достигал скорости 81 километр в час, а количество осадков – 60 литров на квадратный метр.

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