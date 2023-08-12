Кое-где уровень воды достигает трех этажей. В некоторых местах граждане сидят без света, пишет 24 Канал.

Смотрите также Кому жизнь, а кому пропаганда: в КНДР приказали во время шторма защищать портреты семьи Ким

В российском Уссурийске мощный паводок

Пропагандисты со ссылкой на единственную дежурную диспетчерскую службу заявили, что городе Уссурийск из-за мощных ливней прорвало дамбу для сдерживания паводков.

Ведь только в пятницу, 12 августа, в городе выпало уже ориентировочно 117 миллиметров осадков при месячной норме 120 – 130 миллиметров.

Последствия затопления Уссурийска: смотрите видео

Пропагандистские издания россиян написали, что дамбу 12 августа прорвало в районе микрорайона "7 ветров" Уссурийска. Также они заявили, что дамба была недостроена и ее должны были сдать в эксплуатацию только в конце сентября. Вероятно, оккупантам это уже не удастся сделать.

Масштабы затопления российского Уссурийска: смотрите видео

Враги говорят, что якобы в ближайшем к дамбе затопило только первый этаж, в остальном – подвалы. Однако пропагандистам не стоит доверять, учитывая их обманы и манипуляции.

Ранее в городе объявили эвакуацию из-за паводка. В пункты временного размещения перевезли более 200 человек,

– заявили оккупанты.

Что происходит в российском городе, который накрыл паводок: смотрите видео

В телеграм-каналах объяснили, что непогода больше всего затронула Уссурийск и западные районы региона. Мощные ливни там падали из-за тайфуна "Ханун". Как следствие:

в семи муниципалитетах был введен режим чрезвычайного положения;

без сообщения остался 31 населенный пункт;

подтоплено 1393 приусадебных участка, 534 жилых дома и 40 участков дорог.

Вода после обрыва дамбы красиво хлынула в российский город: смотрите видео

Интересно, что из-за объявления режима чрезвычайного положения в Уссурийске звучала сирена.

Вода из реки Раздольной, на которой строили дамбу, затопила улицы, подъезды и детский сад. Гаражи вместе с машинами ушли под воду. Света в городе нет. Бомбардируют нас, а дамбы разрушаются у них,

– прокомментировал Сергей Братчук.

В телеграм-канале "Оперативный ВСУ" отметили, что уровень воды в районе одной из улиц, куда хлынул основной поток воды после прорыва дамбы, достиг трех этажей.

В российском Уссурийске звучала сирена: смотрите видео

"Наказание небесное! В Уссурийске прорвало дамбу, которая защищала город от наводнений… Проводится эвакуация населения из затопленных районов. Мало!", – отметили в телеграм-канале.

Какие последствия паводка в российском городе: смотрите видео

Затоплен район центрального рынка, от домов по улице Пушкина видны только крыши. Люди либо эвакуировались сами, либо их увезли спасатели. Подтопленные мосты, один из них просто снесло, передвигаться по городу очень тяжело – машины могут буквально "плыть" и то не везде,

– заявили в российских телеграм-каналах.

Мэр города традиционно заявил, что якобы "ситуация под контролем". В местных телеграм-каналах писали, что вода в городе прибывает, в Уссурийском городском округе отключали подстанции.

Как выглядит район центрального рынка в российском Уссурийске / Фото из телеграм-каналов