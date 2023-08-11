Официальная газета страны заявила, что северокорейцы должны уделять первостепенное внимание защите пропагандистских портретов своих лидеров, когда тропический шторм обрушился на Корейский полуостров 10 августа.

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Пхеньян чувствительно относится к имиджу правящей династии Кимов

Сначала тропический шторм "Ханун" обрушился на Японию, после чего направился в Корейский полуостров.

Стихийные бедствия, как правило, оказывают большее влияние на изолированный и бедный Север из-за его слабой инфраструктуры, а вырубка лесов сделала ее уязвимой к наводнениям.

Но официальный представитель Пхеньяна заявил, что северокорейцы должны сосредоточиться на обеспечении безопасности пропагандистских портретов своих лидеров, а также статуй, мозаик, фресок и других памятников, посвященных Кимам.

Пхеньян очень чувствительно и осторожно относится к имиджу правящей династии Кимов. Портреты отца и деда нынешнего лидера Ким Чен Ина повсеместно украшают каждое здание и офис в стране.

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