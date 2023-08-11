Офіційна газета країни заявила, що північнокорейці повинні приділяти першочергову увагу захисту пропагандистських портретів своїх лідерів, коли тропічний шторм накрив Корейський півострів 10 серпня.

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Пхеньян чутливо ставиться до іміджу правлячої династії Кімів

Спершу тропічний шторм "Ханун" накрив Японію, після чого попрямував до Корейського півострова.

Стихійні лиха, як правило, мають більший вплив на ізольовану і бідну Північ через її слабку інфраструктуру, а вирубка лісів зробила її вразливою до повеней.

Але офіційний представник Пхеньяна заявив, що північнокорейці повинні зосередитися на "забезпеченні безпеки" пропагандистських портретів своїх лідерів, а також статуй, мозаїк, фресок та інших пам'ятників, присвячених Кімам.

Пхеньян надзвичайно чутливо і обережно ставиться до іміджу правлячої династії Кімів. Портрети батька і діда нинішнього лідера Кім Чен Ина повсюдно прикрашають кожен будинок та офіс в країні.

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