У Північній Кореї 25 червня відбулись масові дійства до 73-ї річниці початку Корейської війни. Зокрема в столиці провели низку мітингів, учасники яких закликали до війни зі США.

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Що відомо про мітинги в КНДР

У столиці Північної Кореї, в Пхеньяні, до мітингів залучили близько 120 тисяч робітників і студентів, які закликали до "війни помсти". На фотографіях, які опублікували державні ЗМІ, видно стадіон, переповнений людьми. Серед натовпу можна побачити плакатами з написами "Весь материк США в межах нашого обстрілу" та "Імперіалістичні США є руйнівниками миру".

Корейський народ твердо опанував сильну абсолютну зброю для покарання американських імперіалістів… Зведення рахунків з американськими імперіалістами є святим обов'язком нашого покоління, яке не терпить подальшого зволікання… Месники на цій землі, які горять невгамовною волею помститися ворогові, дадуть імперіалістам США нещадне покарання та повне викорінення,

– пише корейське видання KCNA.

Цікаво, що недільна річниця відбулася на тлі побоювань, що Пхеньян скоро може здійснити ще один запуск свого першого військового супутника-розвідника для посилення моніторингу військової діяльності США після того. Перша така спроба Північної Кореї закінчилася невдачею 31 травня, тож КНДР пообіцяла повторно запустити супутник-шпигун.

Північній Кореї сниться ядерна війна

В окремій доповіді міністерства закордонних справ Північна Корея заявила, що США нібито "докладають відчайдушних зусиль, щоб розпалити ядерну війну", звинувачуючи Вашингтон у відправці стратегічних засобів до Південної Кореї.

Наразі КНДР випробовує різну зброю, зокрема найбільшу міжконтинентальну балістичну ракету, що ще більше посилює напругу з Південною Кореєю і Штатами.

Зокрема у березня 2023 року Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея продовжить вживати контрзаходів проти військових "провокацій" США та Південної Кореї.

Північна Корея готова відповісти ядерною зброєю на ядерну зброю,

– заявив він.